Ян ВЕРТОНГЕН: «Тренер очень в нас верит»

Футболист «Бенфики» готовится к противостоянию с «Аяксом» в Лиге чемпионов

  • 23.02.2022 12:58
  • 128 просмотров
  • 0 комментариев
Ян ВЕРТОНГЕН: «Тренер очень в нас верит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген, который ранее выступал за «Аякс», поделился ожиданиями от поединка с амстердамской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я смотрю матчи «Аякса» каждые выходные. Мы анализировали их и хорошо знакомы с этой командой. Тренер [Нелсон Вериссиму] очень в нас верит. Последний матч сложился не лучшим образом, но у нас были классные игры в Лиге чемпионов, и я не сомневаюсь, что «Бенфика» проведет еще один блестящий матч», — считает Вертонген.

Матч «Бенфика» — «Аякс» состоится в среду, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности