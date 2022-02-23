Ян ВЕРТОНГЕН: «Тренер очень в нас верит»

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген, который ранее выступал за «Аякс», поделился ожиданиями от поединка с амстердамской командой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я смотрю матчи «Аякса» каждые выходные. Мы анализировали их и хорошо знакомы с этой командой. Тренер [Нелсон Вериссиму] очень в нас верит. Последний матч сложился не лучшим образом, но у нас были классные игры в Лиге чемпионов, и я не сомневаюсь, что «Бенфика» проведет еще один блестящий матч», — считает Вертонген.

Матч «Бенфика» — «Аякс» состоится в среду, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.