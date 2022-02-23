Андрей ШЕВЧЕНКО: «В единстве мы победим! Слава Украине!»

Экс-наставник сборной Украины призвал украинцев к объединению

  • 23.02.2022 12:42
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «В единстве мы победим! Слава Украине!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко призвал украинцев к объединению.

«Украина — моя Родина!

Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!

Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!

Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!

В единстве мы победим! Слава Украине!», — написал Шевченко.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.

Источник — Instagram

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