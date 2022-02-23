Андрей ШЕВЧЕНКО: «В единстве мы победим! Слава Украине!»

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко призвал украинцев к объединению.
«Украина — моя Родина!
Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!
Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!
Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!
В единстве мы победим! Слава Украине!», — написал Шевченко.
Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.
Источник — Instagram
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