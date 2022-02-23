Горняк-Спорт подписал защитника Колоса

Алексей Малаки продолжит карьеру в клубе Первой лиги

  • 23.02.2022 11:40
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Горняк-Спорт подписал защитника Колоса
© ФК Горняк-Спорт

«Горняк-Спорт» продлил контракт с голкипером Георгием Климовым до 30 ноября 2022 года. 21-летний голкипер в текущем сезоне Первой лиги провел всего 2 матча, но в одном из них, против «Металлиста» (1:1), стал настоящим героем.

Кроме того, ряды «Горняк-Спорта» на правах аренды до конца ноября пополнил защитник «Колоса» Алексей Малаки. Футболист, которому 28 февраля исполнится 19 лет, в нынешнем сезоне провел 12 матчей и заработал 3 предупреждения за «Колос» U-19.

Первым зимним новичком клуба из Полтавской области стал экс-защитник «Николаева» Владислав Росляков. С ним подписан контракт на два года.

Еще несколько игроков находятся в «Горняк-Спорте» на просмотре. Среди них 22-летний атакующий полузащитник Артур Орнат, осенью покинувший «Буковину».

«Горняк-Спорт» занимает 6-е место в Первой лиге.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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