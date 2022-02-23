ФОТО. Днепр-1 вернулся в Украину

В среду, 23 февраля, «Днепр-1» прилетел в Украину после завершения учебно-тренировочного сбора в Турции. Согласно расписанию, «Днепр-1» преодолел воздушный маршрут Анталия — Стамбул — Запорожье. В соседнем областном центре команду уже ждал клубный автобус, который доставил команду на базу.

Игроков ждет свободный день, после чего они вернутся к тренировкам и завершат подготовку к матчу чемпионата Украины против «Десны» 27 февраля.