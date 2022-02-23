ФОТО. Днепр-1 вернулся в Украину

Команда УПЛ завершила турецкий учебно-тренировочный сбор

  • 23.02.2022 11:21
  • 532 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Днепр-1 вернулся в Украину
© СК Днепр-1

В среду, 23 февраля, «Днепр-1» прилетел в Украину после завершения учебно-тренировочного сбора в Турции. Согласно расписанию, «Днепр-1» преодолел воздушный маршрут Анталия — Стамбул — Запорожье. В соседнем областном центре команду уже ждал клубный автобус, который доставил команду на базу.

Игроков ждет свободный день, после чего они вернутся к тренировкам и завершат подготовку к матчу чемпионата Украины против «Десны» 27 февраля.

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Aleks04, 23.02.2022 12:30 (изменен)
    +1
    Burevestnik, 23.02.2022 11:54
    шото не понятно...
    100 км от аэропорта Запорожья до Днипра.
    В Днипре аэропорт не принимает?
    Или это по другой, всем известной причине?
    Может болелы Днипро-1 что-то знают?
    В Днепре цены на билеты в несколько раз дороже, чем в Запорожье. Прямых рейсов очень мало. Сейчас полным ходом идёт реконструкция Аэропорта Днепр, строительство новых терминалов, однако в связи с последними событиями скорее всего реконструкция будет приостановлена...
    Ссылка
    online
    potemkin78, 23.02.2022 12:43
    0
    Burevestnik, 23.02.2022 12:38
    что-то нет доверия фразе ""В Днепре цены на билеты в несколько раз дороже, чем в Запорожье.""
    1. на сколько Запорожье ближе Днепра до Турции?
    2. у всех ли авиакомпаний одинаковая цена и летают ли они после Запорожья в Днепр?
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 23.02.2022 12:38
    0
    Aleks04, 23.02.2022 12:30
    В Днепре цены на билеты в несколько раз дороже, чем в Запорожье. Прямых рейсов очень мало. Сейчас полным ходом идёт реконструкция Аэропорта Днепр, строительство новых терминалов, однако в связи с последними событиями скорее всего реконструкция будет приостановлена...
    что-то нет доверия фразе ""В Днепре цены на билеты в несколько раз дороже, чем в Запорожье.""
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 23.02.2022 11:54 (изменен)
    0
    шото не понятно...
    100 км от аэропорта Запорожья до Днипра.
    В Днипре аэропорт не принимает?
    Или это по другой, всем известной причине?
    Может болелы Днипро-1 что-то знают?
    Ссылка
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