ФОТО. «Два цвета — в нашей ДНК». Кривбасс призвал клубы провести флешмоб

Криворожская команда предложила сменить клубные цвета на цвета украинского флага

  • 23.02.2022 10:35
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ФОТО. «Два цвета — в нашей ДНК». Кривбасс призвал клубы провести флешмоб
© ФК Кривбасс Кривой Рог

Украинский футбольный клуб «Кривбасс», который играет в Первой лиге, выступил с инициативой о проведении флешмоба среди всех украинских клубов. «Кривбасс» предложил сменить клубные цвета в социальных сетях на сине-желтые в знак единства всех украинцев.

«ФК «Кривбасс» инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время.

Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все — украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага — синий и желтый.

Поэтому сегодня команды ФК «Кривбасс» во всех социальных сетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые.

Призываем все клубы поддержать эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время!

Слава Украине!», — говорится в официальном заявлении «Кривбасса».

Источник — Instagram

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