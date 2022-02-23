ФОТО. «Два цвета — в нашей ДНК». Кривбасс призвал клубы провести флешмоб

Украинский футбольный клуб «Кривбасс», который играет в Первой лиге, выступил с инициативой о проведении флешмоба среди всех украинских клубов. «Кривбасс» предложил сменить клубные цвета в социальных сетях на сине-желтые в знак единства всех украинцев.

«ФК «Кривбасс» инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время.

Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все — украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага — синий и желтый.

Поэтому сегодня команды ФК «Кривбасс» во всех социальных сетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые.

Призываем все клубы поддержать эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время!

Слава Украине!», — говорится в официальном заявлении «Кривбасса».