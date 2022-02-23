Стефан САВИЧ: «Лига чемпионов — особенный и красивый турнир»

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
«Настроение в раздевалке отменное. Мы знаем, что Лига чемпионов — особенный и красивый турнир, в котором хочет участвовать каждый. Мы сплочены. Посмотрим, удастся ли нам добиться хорошего результата», — считает Савич.
Поединок «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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