Валерий ФЕДОРЧУК: «Рух еще не обезопасил себя от вылета из УПЛ»

Хавбек «Руха» – о борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе

  • 23.02.2022 08:57
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Валерий ФЕДОРЧУК: «Рух еще не обезопасил себя от вылета из УПЛ»
© ФК Рух Львов. Валерий Федорчук

Один из ведущих игроков львовского «Руха» Валерий Федорчук поделился своими впечатлениями от февральского этапа подготовки в Турции.

«Конечно, не обошлось без психологической усталости, но пришлось терпеть, находить в себе резервы, чтобы тренироваться еще продуктивнее. И, в целом, всё, что планировали – выполнили.

Поскольку «Рух» усилился целой группой квалифицированных новобранцев из-за рубежа, то это помогло проводить тренировочный процесс еще качественнее. Кто из новичков может претендовать на роль лидера? Время покажет, у каждого из них есть сильные качества, но одно дело демонстрировать свое умение в спаррингах и совсем другое – в официальных поединках.

Надеюсь, проблем с адаптацией не возникнет. Но в том, что конкуренция за место в старте заметно обострится, я не сомневаюсь. Это может послужить весомым подспорьем в достижении положительных результатов. Это важно, поскольку «Рух» еще не гарантировал себе продолжение «прописки» в элитном дивизионе и поэтому на каждый матч нужно будет настраиваться, как на финальный. Очень хочется быть как можно выше в турнирной таблице», - сказал Федорчук.

Напомним, что в 19 туре УПЛ «Рух» 28 февраля встретится с ковалевским «Колосом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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