Лучано ЛУЧИ: «Будем стараться обеспечить системой VAR все матчи УПЛ»

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи дал комментарий во время презентации третьего фургона для системы VAR.
«Мы приложили очень много усилий, чтобы обеспечить VAR все матчи чемпионата, и мы очень близки к этой цели. Украина – большая страна, расстояние в километрах впечатляет, но будем стараться, все будет зависеть от календаря. Четвертый фургон, в любом случае, точно решит все вопросы.
Сейчас 16 арбитров готовы работать с VAR, но нужно различать арбитров в поле и арбитров в фургоне», - сказал Лучи.
Напомним, что матчи УПЛ возобновятся 25 февраля. Весенняя часть сезона стартует поединком «Минай» – «Заря».
Источник — Футбол 1/2/3
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