Лучано ЛУЧИ: «Будем стараться обеспечить системой VAR все матчи УПЛ»

Глава комитета арбитров УАФ высказался о появлении нового фургона VAR

  • 23.02.2022 07:19
  • 101 просмотр
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Лучано ЛУЧИ: «Будем стараться обеспечить системой VAR все матчи УПЛ»
© УАФ. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи дал комментарий во время презентации третьего фургона для системы VAR.

«Мы приложили очень много усилий, чтобы обеспечить VAR все матчи чемпионата, и мы очень близки к этой цели. Украина – большая страна, расстояние в километрах впечатляет, но будем стараться, все будет зависеть от календаря. Четвертый фургон, в любом случае, точно решит все вопросы.

Сейчас 16 арбитров готовы работать с VAR, но нужно различать арбитров в поле и арбитров в фургоне», - сказал Лучи.

Напомним, что матчи УПЛ возобновятся 25 февраля. Весенняя часть сезона стартует поединком «Минай» – «Заря».

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Bohdan, 23.02.2022 08:25
    0
    Цей Лучі ще працює в Україні?
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