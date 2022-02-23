Три украинских теннисистки сыграют в турнире WTA 1000 в Майами

Три украинских теннисистки сыграют в турнире WTA 1000 в американском Майами, который пройдет на хардовом покрытии с 21 марта по 3 апреля.
На соревнования заявлены украинки Элина Свитолина (15), Ангелина Калинина (48), Марта Костюк (53).
Интересно, что японка Наоми Осака (82) получила уайлд-кард.
Список участниц турнира WTA – Майами Опен 2022.
Источник — Twitter
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