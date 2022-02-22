Лучано ЛУЧИ: «Считаю себя почти украинцем»

Глава комитета арбитров УАФ – о работе судейского корпуса

  • 22.02.2022 21:40
  • 752 просмотра
  • 2 комментария
Лучано ЛУЧИ: «Считаю себя почти украинцем»
© УАФ. Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о работе судейского корпуса.

– Будут ли еще какие-нибудь нововведения? Позволят ли наконец арбитрам давать интервью?
– Ни в одной федерации Европы арбитры после матча не дают комментарии. У арбитров есть собственный регламент, который должны соблюдаться. Конечно, если вы сейчас меня спросите, можете ли взять интервью у Арановского, я отвечу: «Да, конечно, нет вопросов».

– Ситуация в Украине достаточно сложная. Как это влияет на вашу работу?
– Я уже 11 лет здесь. Считаю себя почти украинцем. Думаю, могу обратиться за паспортом украинца. В первую очередь у меня чувство обязательства, потом уже увидим. Мы итальянцы, можно посмотреть на Де Дзерби, Баранку – мы все здесь, в Украине. В первую очередь чувство долга, а потом все остальное.

– Как вы заманили в Украину Риццоли? Каковы его функции?
– Это был очень хороший ход. Мы увидели, как он работал на собрании в Анталии. Он провел 7 дней лекций. Он действительно специалист, в котором мы нуждаемся. Я очень доволен этим. Он вернется сейчас, а в марте вместе поедем на конгресс.

Он будет приезжать раз в месяц, чтобы проводить семинары с арбитрами и помощниками УПЛ по матчам, которые будут проведены за тот период.

– Что происходило на собрании арбитров?
– Они были достаточно насыщенными, жесткими. Было по две теории и по две физические тренировки в день. Плюс были товарищеские матчи, проводимые нашими арбитрами. Эти 7 дней были насыщенными. Отлично сдали тесты по физподготовке, положительные результаты, – сказал Лучи.

Источник — Трибуна

(6 голосов)

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    online
    zzg77, 22.02.2022 22:52
    +2
    Лучано ЛУЧИ: «Считаю себя почти украинцем»
    - Почему, Лучи?
    - Взятки беру гривнами!
    Ссылка
    serg1508, 22.02.2022 23:13
    0
    zzg77, 22.02.2022 22:52
    Лучано ЛУЧИ: «Считаю себя почти украинцем»
    - Почему, Лучи?
    - Взятки беру гривнами!
    Своих таких земляков более чем достаточно.
    Ссылка
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