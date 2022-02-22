Лучано ЛУЧИ: «Считаю себя почти украинцем»

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о работе судейского корпуса.

– Будут ли еще какие-нибудь нововведения? Позволят ли наконец арбитрам давать интервью?

– Ни в одной федерации Европы арбитры после матча не дают комментарии. У арбитров есть собственный регламент, который должны соблюдаться. Конечно, если вы сейчас меня спросите, можете ли взять интервью у Арановского, я отвечу: «Да, конечно, нет вопросов».

– Ситуация в Украине достаточно сложная. Как это влияет на вашу работу?

– Я уже 11 лет здесь. Считаю себя почти украинцем. Думаю, могу обратиться за паспортом украинца. В первую очередь у меня чувство обязательства, потом уже увидим. Мы итальянцы, можно посмотреть на Де Дзерби, Баранку – мы все здесь, в Украине. В первую очередь чувство долга, а потом все остальное.

– Как вы заманили в Украину Риццоли? Каковы его функции?

– Это был очень хороший ход. Мы увидели, как он работал на собрании в Анталии. Он провел 7 дней лекций. Он действительно специалист, в котором мы нуждаемся. Я очень доволен этим. Он вернется сейчас, а в марте вместе поедем на конгресс.

Он будет приезжать раз в месяц, чтобы проводить семинары с арбитрами и помощниками УПЛ по матчам, которые будут проведены за тот период.

– Что происходило на собрании арбитров?

– Они были достаточно насыщенными, жесткими. Было по две теории и по две физические тренировки в день. Плюс были товарищеские матчи, проводимые нашими арбитрами. Эти 7 дней были насыщенными. Отлично сдали тесты по физподготовке, положительные результаты, – сказал Лучи.