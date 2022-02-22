Калинина не сыграет на турнире в Монтеррее

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не будет принимать участия на соревнованиях серии WTA 250 в Монтеррее.

На отказе Калининой в основную сетку прошла китаянка Ван Сиюй.

Турнир под названием Monterrey Open пройдет с 28 февраля по 6 марта. Параллельно с этим состоятся соревнования в Лионе.

Ранее Калинина снялась с турнира в Дохе.