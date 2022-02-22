Костюк / Саснович – Мертенс / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дохе

  • 22.02.2022 19:55
  • 868 просмотров
  • 4 комментария
Костюк / Саснович – Мертенс / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Дохе.
 
Во втором круге украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси сразится против третьего сеяного тандема Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / Россия). Ориентировочное время начала встречи в 20:10 по Киеву.
 
Далее по сетке победительницы встречи Флипкенс / ван Уйтванк – Гуарачи / Мелихар.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oksana Karpevych, 22.02.2022 20:37
    0
    Я ше працюю, але судячи по очках, там трагедія
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    online
    Spectra, 22.02.2022 20:30
    0
    Та ну это пи.... какой-то за 20 минут разбили...
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    online
    Spectra, 22.02.2022 20:27
    0
    Лучше бы не выходили, чем так позориться.
    Ссылка
    online
    Spectra, 22.02.2022 20:27
    0
    За 16 минут 0-5
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