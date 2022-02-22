Костюк / Саснович – Мертенс / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Дохе.



Во втором круге украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси сразится против третьего сеяного тандема Элиза Мертенс / Вероника Кудерметова (Бельгия / Россия). Ориентировочное время начала встречи в 20:10 по Киеву.



Далее по сетке победительницы встречи Флипкенс / ван Уйтванк – Гуарачи / Мелихар.

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