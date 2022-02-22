Атлетико – Манчестер Юнайтед. Букмекеры назвали фаворита пары

Обе команды сейчас не отличаются стабильностью

  • 22.02.2022 19:48
  • 121 просмотр
  • 0 комментариев
Атлетико – Манчестер Юнайтед. Букмекеры назвали фаворита пары
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» - одна из самых равных и непредсказуемых пар в 1/8 Лиги Чемпионов. Обе команды обладают топ-составами, но находятся не в лучшей форме. Кто же сумеет пробиться в четвертьфинал? Разбираемся вместе с Favbet

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 3.2 – 3.1

Выход в плей-офф:

Атлетико – 2.23

Манчестер Юнайтед – 1.72

Победа в Лиге Чемпионов:

Атлетико – 35

Манчестер Юнайтед – 18

Как видим, букмекеры в первом матче отдают небольшой перевес мадридцам, но в целом на выход в четвертьфинал шансы чуть лучше у «манкунианцев» - примерно 56% на 44%

«Манчестер Юнайтед» стал первым в своей группе, хотя и не слишком впечатлил, чего только стоит поражение в первом туре от «Янг Бойз». Но благодаря важнейшим голам Криштиану Роналду на последних минутах «манкунианцы» сумели выиграть свой квартет. Просто удивительно, но португалец в концовке матчей принес победы над «Вильярреалом», «Аталантой», а также ничью с бергамцами. Другое дело, что сейчас Криш находится явно не в лучшей форме, и у него лишь один забитый гол в 8 последних матчах

 Что касается «Атлетико», то мадридцам хватило всего 7 очков для выхода из группы, победа в последнем туре над «Порту» принесла команде Симеоне второе место. По игре «матрасники» вообще не наработали на плей-офф, но фортуна была на их стороне

В целом нужно признать, что обе команды сейчас не отличаются стабильностью. В МЮ не все готовы принимать методы Ральфа Рангника и воспринимают его исключительно как временщика. Но если «Манчестер Юнайтед» кое-как на индивидуальном мастерстве добывает победы, то у «Атлетико» всё гораздо хуже. Чемпион Испании уже точно не сумеет защитить свой титул. В прошлом сезоне за весь чемпионат команда Симеоне проиграла лишь четырежды, а в этом сезоне уже 7 раз. «Атлетико» пропускает на уровне «Эльче», «Осасуны» и «Райо Вальекано». Что случилось с лучшей обороной Европы – загадка.

Что интересно, статистика говорит в пользу «Атлетико». При Симеоне «матрасники» никогда не проигрывали на своем поле в Мадриде в плей-офф Лиги Чемпионов. Но на этот раз всё выглядит так, что статистика прошлых лет «Атлетико» не поможет. Разве что, если только команда Симеоне преобразится и заиграет как в свои лучшие годы. Ничья выглядит самым реальным исходом, который скорее всего устроит обе команды. Но перестраховаться и поставить на непроигрыш МЮ будет еще более плюсовым решением. А выбор за вами

Рискованный прогноз от Favbet: Ничья – 3.2

Надежный прогноз от Favbet: Манчестер Юнайтед не проиграет – 1.56

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности