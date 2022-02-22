Атлетико – Манчестер Юнайтед. Букмекеры назвали фаворита пары

«Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» - одна из самых равных и непредсказуемых пар в 1/8 Лиги Чемпионов. Обе команды обладают топ-составами, но находятся не в лучшей форме. Кто же сумеет пробиться в четвертьфинал? Разбираемся вместе с Favbet

Коэффициенты Favbet: 2.5 – 3.2 – 3.1

Выход в плей-офф:

Атлетико – 2.23

Манчестер Юнайтед – 1.72

Победа в Лиге Чемпионов:

Атлетико – 35

Манчестер Юнайтед – 18

Как видим, букмекеры в первом матче отдают небольшой перевес мадридцам, но в целом на выход в четвертьфинал шансы чуть лучше у «манкунианцев» - примерно 56% на 44%

«Манчестер Юнайтед» стал первым в своей группе, хотя и не слишком впечатлил, чего только стоит поражение в первом туре от «Янг Бойз». Но благодаря важнейшим голам Криштиану Роналду на последних минутах «манкунианцы» сумели выиграть свой квартет. Просто удивительно, но португалец в концовке матчей принес победы над «Вильярреалом», «Аталантой», а также ничью с бергамцами. Другое дело, что сейчас Криш находится явно не в лучшей форме, и у него лишь один забитый гол в 8 последних матчах

Что касается «Атлетико», то мадридцам хватило всего 7 очков для выхода из группы, победа в последнем туре над «Порту» принесла команде Симеоне второе место. По игре «матрасники» вообще не наработали на плей-офф, но фортуна была на их стороне

В целом нужно признать, что обе команды сейчас не отличаются стабильностью. В МЮ не все готовы принимать методы Ральфа Рангника и воспринимают его исключительно как временщика. Но если «Манчестер Юнайтед» кое-как на индивидуальном мастерстве добывает победы, то у «Атлетико» всё гораздо хуже. Чемпион Испании уже точно не сумеет защитить свой титул. В прошлом сезоне за весь чемпионат команда Симеоне проиграла лишь четырежды, а в этом сезоне уже 7 раз. «Атлетико» пропускает на уровне «Эльче», «Осасуны» и «Райо Вальекано». Что случилось с лучшей обороной Европы – загадка.

Что интересно, статистика говорит в пользу «Атлетико». При Симеоне «матрасники» никогда не проигрывали на своем поле в Мадриде в плей-офф Лиги Чемпионов. Но на этот раз всё выглядит так, что статистика прошлых лет «Атлетико» не поможет. Разве что, если только команда Симеоне преобразится и заиграет как в свои лучшие годы. Ничья выглядит самым реальным исходом, который скорее всего устроит обе команды. Но перестраховаться и поставить на непроигрыш МЮ будет еще более плюсовым решением. А выбор за вами

Рискованный прогноз от Favbet: Ничья – 3.2

Надежный прогноз от Favbet: Манчестер Юнайтед не проиграет – 1.56