ВИДЕО. Ральф РАНГНИК: «Атлетико сможет лучше восстановиться»

Противостояние между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» будет проходить в рамках первого матча 1/8 Лиги Чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 23 февраля, время начала матча – 22:00
Вашему вниманию запись пресс-конференции Ральфа Рангника перед матчем «Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.ua
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