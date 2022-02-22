Источник: Матч ЮЛЧ Динамо – Спортинг может не состояться

Все из-за напряженной ситуации в Украине

  • 22.02.2022 19:06
  • 2486 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Матч ЮЛЧ Динамо – Спортинг может не состояться

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» Киев – «Спортинг» может не состояться. Об этом сообщают португальские СМИ.

«Спортинг» обеспокоен ситуацией в Украине и ждет вердикта УЕФА по данному вопросу.

Изначально матч запланирован на 2 марта. Рассматривается вариант переноса на другую дату, на нейтральную территорию и даже отмена.

Источник — Record.pt

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Dmytro Dmytro, 22.02.2022 19:09
    +9
    Те що УЄФА МАФІЯ кожен адекватний вболівальник розуміє...
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    Умник, 22.02.2022 19:41
    +5
    3:0. И памперсы вышлем.
    З...ли
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    online
    Nordenus, 22.02.2022 19:20
    +5
    Теперь что, все спортивные международные события будут переносить из Украины??? Ну что за бред!
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    online
    axylinam, 22.02.2022 19:16
    +5
    Во Львове можно спокойно провести, европейцы видимо нас с соседом перепутали, не той стране блокаду делают
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    online
    Павло Павленко, 22.02.2022 19:41
    +4
    Велика подяка за підтримку((( А якщо серйозно то мафіозну структуру ( УЄФа)на чолі Чиферіна потрібно прибрати .І скасувати поєдинки Московитих команд.Пора вже показувати европейським функціонерам свою рішучість .
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    hanter83, 22.02.2022 19:09
    +3
    ...ССССИКУНИ!!! Спокійно можна перенести матч до Львова,ато на НЕЙТРАЛЬНУ, або і зовсім ВІДМІНИТИ!!!
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    online
    Ivan Vismutenko, 22.02.2022 19:11
    -1
    Его перенесли на начало марта... Но вряд ли обстановка станет лучше.
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