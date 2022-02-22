Источник: Матч ЮЛЧ Динамо – Спортинг может не состояться

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» Киев – «Спортинг» может не состояться. Об этом сообщают португальские СМИ.
«Спортинг» обеспокоен ситуацией в Украине и ждет вердикта УЕФА по данному вопросу.
Изначально матч запланирован на 2 марта. Рассматривается вариант переноса на другую дату, на нейтральную территорию и даже отмена.
Источник — Record.pt
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