Денис БОЙКО: «Луческу сейчас делает акцент на игре в обороне»

Голкипер «Динамо» - о подготовке к весенней части сезона

  • 22.02.2022 17:47
  • 301 просмотр
  • 2 комментария
Денис БОЙКО: «Луческу сейчас делает акцент на игре в обороне»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко рассказал о работе команды на зимних тренировочных сборах:

- Три сбора – это непривычно, ведь обычно зимой мы проводили по два. Немного поменялся режим подготовки, она заняла больше времени. Обидно, что мы не вышли в весеннюю часть еврокубков, поэтому сборы получились длиннее. Но ничего страшного, хорошо, что между сборами была возможность 2-3 дня отдохнуть. Кто хотел, мог полететь домой или увидеться с семьями в Турции. В целом, мы проделали хорошую работу, готовимся здесь уже не первый год, условия были отличными, так что все хорошо.

- Луческу особое внимание уделяет обороне, именно поэтому команда в четырех матчах не пропустила ни одного мяча?
- Да, действительно, акцент делается на игре в обороне, мы отрабатываем различные схемы. Мне сложно сказать, полностью ли готовы футболисты на данный момент, наверное, это вопрос к тренерам – только они могут сказать, в каком функциональном состоянии пребывают игроки. Могу сказать только за себя и коллег-вратарей – мы на сегодня готовы ко второй части сезона.

- Как команда поддерживает Артема Беседина и помогает ему вернуться на свой прежний высокий уровень?
- Артем большой молодец, после такой тяжелой травмы восстановился за короткий срок. Мы все его поддерживаем, желаем успеха, как можно скорее набрать свою оптимальную форму и выйти на прежний уровень, чтобы помогать ребятам на футбольном поле.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    grifon., 22.02.2022 18:40
    0
    хто б казав. марік спершу обіграйте
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    online
    Face Control, 22.02.2022 18:39
    -1
    Так на то вы и автобусники.
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