Роман САНЖАР: «Уровень УПЛ понемногу растет»

Известный тренер оценил уровень УПЛ

  • 22.02.2022 15:38
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Роман САНЖАР: «Уровень УПЛ понемногу растет»
© ФК Карпаты Львов. Роман Санжар

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар оценил нынешний уровень конкуренции в УПЛ:

«Считаю, что уровень чемпионата понемногу растет. Мы видим группу команд, ведущих борьбу за третье место. Внизу турнирной таблицы между семью командами до последнего тура будет ожесточенная конкуренция.

А следующий сезон будет еще интересней, когда зайдут «Металлист» и «Кривбасс». «Черноморец» с приходом новых инвесторов и Григорчука наверняка составит серьезную конкуренцию не только клубам внизу таблицы, но и тем, кто находится выше. Эта команд будет ставить амбициозные задачи на следующий сезон. Так что не так все плохо, как иногда кажется».

Источник — UA-Football

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