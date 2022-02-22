Роман САНЖАР: «Уровень УПЛ понемногу растет»

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар оценил нынешний уровень конкуренции в УПЛ:

«Считаю, что уровень чемпионата понемногу растет. Мы видим группу команд, ведущих борьбу за третье место. Внизу турнирной таблицы между семью командами до последнего тура будет ожесточенная конкуренция.

А следующий сезон будет еще интересней, когда зайдут «Металлист» и «Кривбасс». «Черноморец» с приходом новых инвесторов и Григорчука наверняка составит серьезную конкуренцию не только клубам внизу таблицы, но и тем, кто находится выше. Эта команд будет ставить амбициозные задачи на следующий сезон. Так что не так все плохо, как иногда кажется».