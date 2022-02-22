Рома интересуется хавбеком Тоттенхэма

Пьер-Эмиль Хойбьерг может снова поработать с Жозе Моуриньо

  • 22.02.2022 15:15
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Рома интересуется хавбеком Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Эмиль Хойбьерг

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьер-Эмилю Хойбьергу. Он является потенциальным усилением команды на лето.

Потенциальная сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хойбьерга 3 гола и 3 ассиста в 32 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В сезоне 2020/2021 он выступал в «Шпорах» под руководством нынешнего тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.

Источник — Football Insider

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