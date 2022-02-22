Рома интересуется хавбеком Тоттенхэма

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьер-Эмилю Хойбьергу. Он является потенциальным усилением команды на лето.
Потенциальная сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Хойбьерга 3 гола и 3 ассиста в 32 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В сезоне 2020/2021 он выступал в «Шпорах» под руководством нынешнего тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.
Источник — Football Insider
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