Рома интересуется хавбеком Тоттенхэма

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Пьер-Эмилю Хойбьергу. Он является потенциальным усилением команды на лето.

Потенциальная сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Хойбьерга 3 гола и 3 ассиста в 32 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В сезоне 2020/2021 он выступал в «Шпорах» под руководством нынешнего тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.