Олег СМАЛИЙЧУК: «Решим вопрос по Гуцуляку без юристов»

Олег Смалийчук считает, что президент «Десны» – человек слова

  • 22.02.2022 12:21
  • 226 просмотров
  • 0 комментариев
Олег СМАЛИЙЧУК: «Решим вопрос по Гуцуляку без юристов»
© ФК Карпаты Львов. Олег Смалийчук

Совладелец КПФ «Карпаты» Олег Смалийчук ответил на слова президента «Десны» Владимира Левина, где тот уверяет, что львовского клуба больше не существует и 50% средств, полученных от «Днепра-1» за трансфер Алексея Гуцуляка, платить не намерен.

«Не знаю, какую функцию в «Десне» выполняет Левин, я с ним лично никогда не знакомился и не общался. Также не знаю подтверждения от УАФ и не уверен, чей именно клуб скорее прекратит существование.

Переговоры велись на уровне настоящих владельцев клубов между мной и господином Чеботаревым и мне жаль, что этот вопрос вышел в публичную плоскость. Надеюсь, свои вопросы мы решим без юристов, потому что слышал, что владелец «Десны» человек слова», – сказал Смалийчук.

Источник — Трибуна

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности