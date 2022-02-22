Челси начал переговоры о продлении контракта с Канте

Лондонский «Челси» начал переговоры о продлении контракта с 30-летним французским опорным полузащитником Н'Голо Канте.

Текущее соглашение футболиста с «синими» рассчитано до лета 2023 года. «Челси» заинтересован в том, чтобы футболист остался в команде.

Канте защищает цвета «Челси» после перехода из «Лестера» летом 2016 года за €35,8 миллиона. В текущем сезоне хавбек провел за лондонскую команду 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.

В активе Канте 51 матч за сборную Франции, где он забил 2 мяча.