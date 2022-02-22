Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Класс Шахтера выше, чем у Динамо»

«Горняки» выиграют чемпионат Украины, считает специалист

  • 22.02.2022 10:06
  • 517 просмотров
  • 4 комментария
Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Класс Шахтера выше, чем у Динамо»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Александр Поклонский поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ в сезоне 2021/2022.

«В принципе, оппоненты в борьбе за золотые медали приблизительно равны, но «горняки» нынешней зимой укрепились, мне нравится их стиль игры. Класс футболистов у Роберто Де Дзерби будет чуть повыше, поэтому я отдаю предпочтение «Шахтеру», — отметил Поклонский.

«Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков. На втором месте киевское «Динамо», у которого 45 очков.

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    LFC, 22.02.2022 10:45
    +1
    поперекполяперекатимячик в этом класс мариупольского гранда?
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    online
    Burevestnik, 22.02.2022 10:41
    +1
    = =
    пусть будет так.
    Если возобновится чемпионат...
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    online
    ZaE, 22.02.2022 10:39
    +1
    Ыкспэрд.
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    online
    dedpixto, 22.02.2022 10:52
    0
    использовать слово "класс" (в смысле "мастерство") для обозначения нынешних украинских футбольных клубов - это некоторый перебор; вот я смотрю, допустим, матчи ведущих футбольных чемпионатов Европы и вижу там класс в ЛЮБОМ матче, а в нашем чемпионате этого нет и близко, поэтому и клубный коэффициент Украины стремительно катится вниз и ему ещё далеко до истинного места
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