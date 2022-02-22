Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Класс Шахтера выше, чем у Динамо»

Бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Александр Поклонский поделился мнением о том, кто завоюет золотые медали УПЛ в сезоне 2021/2022.

«В принципе, оппоненты в борьбе за золотые медали приблизительно равны, но «горняки» нынешней зимой укрепились, мне нравится их стиль игры. Класс футболистов у Роберто Де Дзерби будет чуть повыше, поэтому я отдаю предпочтение «Шахтеру», — отметил Поклонский.

«Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков. На втором месте киевское «Динамо», у которого 45 очков.