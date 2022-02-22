«Опасная травма». Яремчук рассказал о повреждениии глаза

Украинский нападающий «Бенфики» продолжает наблюдаться у врачей

  • 22.02.2022 09:31
  • 741 просмотр
  • 0 комментариев
«Опасная травма». Яремчук рассказал о повреждениии глаза
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о травме глаза, которую он получил.

«Поэтому я и сижу сейчас сзади (разговор происходил в машине — прим. ред.). Действительно, была парочка очень сложных дней, потому что действительно переживал насчет глаза. Потому что такая опасная травма, можно сказать. И сейчас нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не пропало. Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому, чтобы была опасная травма», — рассказал Яремчук.

В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 31 матч во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник — YouTube

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности