«Опасная травма». Яремчук рассказал о повреждениии глаза

26-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о травме глаза, которую он получил.

«Поэтому я и сижу сейчас сзади (разговор происходил в машине — прим. ред.). Действительно, была парочка очень сложных дней, потому что действительно переживал насчет глаза. Потому что такая опасная травма, можно сказать. И сейчас нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать, и зрение не пропало. Нет, зрение не испортилось, но было близко к тому, чтобы была опасная травма», — рассказал Яремчук.

В текущем сезоне Роман провел за «Бенфику» 31 матч во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.