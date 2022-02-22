Рома присоединилась к гонке за защитником Барселоны

Римская «Рома» заинтересована в подписании 21-летнего правого защитника каталонской «Барселоны» и сборной США Сержиньо Деста.

Футболист не входит в долгосрочные планы каталонского клуба, и многие европейские команды проявляют к нему интерес. В частности, на игрока нацелилась мюнхенская «Бавария».

Сержиньо защищает цвета «Барселоны» с октября 2020 года после перехода из «Аякса» за €21 миллион. В текущем сезоне Дест провел за «блаугранас» 22 матча во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Деста составляет €18 миллионов.

В активе футболиста 17 матчей за сборную США, где он забил 2 мяча.