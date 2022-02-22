Александр МИЗЮК: «Хочется домой, в Харьков. Соскучился по семье»

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк — о ходе турецких сборов.

— Утром у команды была очень интересная тренировка. Команда разбилась на три группы и играла в футбол. Ты в числе победивших, проигравших или же где-то посередине?

— Я в числе победивших! Мы старались, работали, заняли первое место. Вся команда — молодцы!

— Сильно мотивировало, что проигравшим потом нужно нести ворота?

— Да, конечно. К тому же, там было и еще одно наказание. Поэтому такие мини-турнирчики всегда мотивируют и заряжают на положительный результат.

— Но ты, несмотря на победу, еще дополнительно отрабатывал!

— Конечно, мы же одна команда! Мы — общее целое, семья. Как может быть иначе?

— Команда сейчас проживает в пятизвездочном отеле Kaya Belek 5*. Как тебе условия?

— Все в порядке, условия супер! Меня все устраивает.

— Нынешний сбор длится уже неделю. Усталость от ежедневных матчей и тренировок чувствуется?

— Да, конечно, это сборы, так и должно быть. Усталость здесь в порядке вещей. Но потихонечку мы подходим к нужным кондициям перед кубковым матчем с «Зарей».

— Кстати о «Заре». Ты готов снова стать героем харьковских болельщиков в игре Кубка? «Десна», «Колос», теперь вот «Заря»...

— Конечно, хотелось бы забить, но самое главное для нас — выиграть. Побеждает команда, мы все вместе. И с «Десной», и с «Колосом» все старались, все молодцы. Так же хочется и 1 марта.

— Домой в Харьков уже хочется?

— Конечно, хочется. Соскучился по семье, хотя здесь тоже хорошо!

Матч 1/4 финала Кубка Украины «Металлист» — «Заря» состоится во вторник, 1 марта. Начало в 19:30.