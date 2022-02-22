Роман ЯРЕМЧУК: «Увидим Цыганкова в Европе в ближайшем будущем»

Нападающий «Бенфики» уверен, что игрок «Динамо» продолжит карьеру в Англии или Италии

  • 22.02.2022 08:05
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Роман ЯРЕМЧУК: «Увидим Цыганкова в Европе в ближайшем будущем»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

26-летний украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук поделился мнением о том, когда 24-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков перейдет в один из европейских клубов.

«Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Я думаю, у него есть большое желание. Это самое главное. Думаю, мы увидим его (в Европе — прим. ред.) ближайшем будущем.

В какой чемпионат? Тяжело сказать… Я думаю, это будет Англия или Италия», — отметил Яремчук.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Цыганкова составляет €25 миллионов.

Источник — YouTube

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