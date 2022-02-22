ЯРЕМЧУК: «Переход в Эвертон — не авантюра. Для Миколенко это шаг вперед»

26-летний украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук поделился мнением о переходе 22-летнего украинского левого защитника Виталия Миколенко из киевского «Динамо» в ливерпульский «Эвертон» в минувшем январе.

«Авантюра ли для Миколенко переход в «Эвертон»? Нет, это не авантюра, я с ним разговаривал. Это — топ для него. «Эвертон» — историческая команда с прекрасными болельщиками. Я думаю, у них прекрасный подбор футболистов. Для него это невероятный шаг вперед», — считает Яремчук.

«Эвертон» заплатил за Миколенко €23,5 миллиона. Всего украинец провел за английскую команду три матча во всех турнирах.