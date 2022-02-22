Вильярреал – Ювентус. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» – «Ювентус».

«Вильярреал» после поражения от «Эльче» 16-го января (0:1) в четырех кряду матчах чемпионата Испании не проигрывает. «Желтая субмарина» обыграла «Мальорку» (3:0), «Бетис» (2:0) и «Гранаду» (4:1), а также сыграла вничью 0:0 с «Реалом». В этих четырех поединках статистика на стороне «Вильярреала», который выиграл с общим счетом 9:1. В Примере «Вильярреал» сейчас идет на шестом месте, имея в активе 39 очков.

«Ювентус» после победы в Кубке Италии над «Сассуоло» (2:1) сыграл дважды вничью в матчах Серии А. «Старая Синьора» сыграла в ничьи 1:1 с «Аталантой» и «Торино». В чемпионате Италии туринцы с 47 очками идут на четвертом месте.

Поставлю, что «Ювентус» не проиграет «Вильярреалу» на выезде», - сказал Козьбан.

Матч «Вильярреал» – «Ювентус» состоится 22-го февраля. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.