Челси – Лилль. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Лилль».

«Челси» после победы на Клубном чемпионате мира обыграл в выездном матче «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Лондонцы в турнирной таблице АПЛ с 50 очками в активе идут на третьем месте.

«Лилль» после разгромного поражения от ПСЖ (1:5) в двух матчах чемпионата Франции кряду не пропускал мячей. «Доги» выиграли на выезде у «Монпелье» (1:0), а также сыграли вничью с «Мецом» (0:0). В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» с 36 очками идет на 11 позиции.

В своей истории эти команды играли между собой дважды. Это было в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Тогда лондонцы победили в обеих встречах со счетом 2:1.

Поставлю на то, что «Челси» победит в первом матче, хотя «Лилль» - непростой соперник», - сказал Бартулович.

Матч «Челси» – «Лилль» состоится 22-го февраля. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».