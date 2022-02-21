Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Мексике.
В стартовом поединке украинка травмировалась во втором сете, проиграв россиянке Анастасии Потаповой (№111 WTA).
Гвадалахара. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 4:6, 2:2 (отказ)
В следующем раунде Потапова сразится против Анны Каролины Шмидловой (№142 WTA).
Источник — Sport.ua
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