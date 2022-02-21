Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Мексике

Леся снова травмировалась

  • 21.02.2022 23:23
  • 426 просмотров
  • 1 комментарий
Цуренко не смогла доиграть матч против россиянки на турнире в Мексике
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Мексике.
 
В стартовом поединке украинка травмировалась во втором сете, проиграв россиянке Анастасии Потаповой (№111 WTA). 
 
Гвадалахара. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 4:6, 2:2 (отказ)
 
В следующем раунде Потапова сразится против Анны Каролины Шмидловой (№142 WTA).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    andi Mir, 21.02.2022 23:35
    -2
    Какое совпадение. На "шоблах кремля" позорилась в матчах с кацапами и без травм . 
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности