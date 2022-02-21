ВИДЕО. ТУХЕЛЬ – о Лукаку, отмену правила выездного гола и матч с Лиллем

Во вторник, 22 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Челси» и французский «Лилль». Стартовый свисток испанского рефери Хесуса Хиля Мансано из Дон-Бенито прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля перед первым матчем 1/8 Лиги чемпионов «Челси» – «Лилль».