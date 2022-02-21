ВИДЕО. ТУХЕЛЬ – о Лукаку, отмену правила выездного гола и матч с Лиллем

Главный тренер «Челси» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 21.02.2022 21:37
  • 334 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. ТУХЕЛЬ – о Лукаку, отмену правила выездного гола и матч с Лиллем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Во вторник, 22 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Челси» и французский «Лилль». Стартовый свисток испанского рефери Хесуса Хиля Мансано из Дон-Бенито прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля перед первым матчем 1/8 Лиги чемпионов «Челси» – «Лилль». 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности