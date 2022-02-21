19-летний украинец сменил клуб в Шотландии

19-летний украинский футболист Максим Кучерявый на правах аренды переходит в клуб «Кельты Хартс», который выступает в четвертом по силе дивизионе Шотландии.
Отметим, что летом украинец подписал трехлетний контракт с «Сент-Джонстоном», за который до этого играл в юношеской команде. Первую часть сезона провел в команде «Брикин Сити» на правах аренды.
В текущем сезоне украинский полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 9 голов, отдал 10 результативных передач.
Источник — Twitter
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