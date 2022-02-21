19-летний украинец сменил клуб в Шотландии

Максим Кучерявый на правах аренды будут заканчивать сезон в клубе «Кельты Хартс»

  • 21.02.2022 21:22
  • 1570 просмотров
  • 2 комментария
19-летний украинец сменил клуб в Шотландии
© ФК Сент-Джонстон. Максим Кучерявый

19-летний украинский футболист Максим Кучерявый на правах аренды переходит в клуб «Кельты Хартс», который выступает в четвертом по силе дивизионе Шотландии.
 
Отметим, что летом украинец подписал трехлетний контракт с «Сент-Джонстоном», за который до этого играл в юношеской команде. Первую часть сезона провел в команде «Брикин Сити» на правах аренды. 
 
В текущем сезоне украинский полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 9 голов, отдал 10 результативных передач.

Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    turist86, 21.02.2022 21:40
    +1
    хто це?
    Ссылка
    online
    umnuy2, 21.02.2022 22:37
    0
    4 лига.... Шотландии.....
    Ссылка
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