ФРЕД: «Вокруг нашей раздевалки много фейков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - о ситуации в команде

  • 21.02.2022 21:04
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ФРЕД: «Вокруг нашей раздевалки много фейков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред опроверг слухи о проблемах в раздевалке команды:

«В нашей раздевалке все очень хорошо. Есть много фэйковых новостей и слухов, окружающих ее, но все отлично. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.

Тренеру нелегко сделать так, чтобы все были довольны, потому что все хотят играть, а у нас много хороших игроков. Но мы понимаем друг друга. Мы наладили гармонию в раздевалке, и я думаю, что это самое важное, что у нас есть. Мы проявляем максимальное уважение друг к другу в раздевалке.

Я думаю, что важно привнести немного радости в раздевалку. Некоторые игроки иногда могут быть разочарованы или раздражены, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить обстановку, включив музыку или сделав что-то еще. Я всегда стараюсь приносить счастье и хорошую энергетику».

Источник — Sky Sports

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