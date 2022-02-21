Леся Цуренко – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Гвадалахаре

  • 21.02.2022 22:05
  • 758 просмотров
  • 9 комментариев
Леся Цуренко – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Мексике.
 
В стартовом поединке украинка встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (№111 WTA). Матч состоится первым запуском, время начала поединка в 22:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№78 WTA) или Анны Каролины Шмидловой (№142 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 21.02.2022 20:58
    +4
    Леся, вперёд
    Ссылка
    online
    Spectra, 21.02.2022 22:18
    +1
    Хуже начало не придумаешь, только Марта с Сашей порадовали.
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 21.02.2022 22:16 (изменен)
    +1
    Щось початок не на нашу користь
    Ссылка
    online
    Spectra, 21.02.2022 22:16 (изменен)
    +1
    Лупит в один ауты
    Ссылка
    online
    Spectra, 21.02.2022 22:07
    +1
    Кто-то ещё Лесю будет смотреть?
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 21.02.2022 22:19
    0
    Spectra, 21.02.2022 22:18
    Хуже начало не придумаешь, только Марта с Сашей порадовали.
    Ці так. Хоча на початку теж чуть програвали
    Ссылка
    online
    Spectra, 21.02.2022 22:12
    0
    Но брейков сегодня будет много.
    Ссылка
    online
    Spectra, 21.02.2022 22:11
    0
    Начало ужасное, две двойные и ошибки...
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 21.02.2022 22:10
    0
    Spectra, 21.02.2022 22:07
    Кто-то ещё Лесю будет смотреть?
    Я дивлюсь
    Ссылка
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