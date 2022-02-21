Леся Цуренко – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Мексике.



В стартовом поединке украинка встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (№111 WTA). Матч состоится первым запуском, время начала поединка в 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№78 WTA) или Анны Каролины Шмидловой (№142 WTA).

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