Марченко стартовал с победы на челленджере в Форли

Илья в трех сетах переиграл соперника из Японии

  • 21.02.2022 20:12
  • 115 просмотров
  • 0 комментариев
Марченко стартовал с победы на челленджере в Форли
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№222 ATP) стартовал с победы на челленджере в Италии.
 
В матче первого круга украинец, получивший шестой номер посева, в трех непростых сетах одолел японца Ясутаку Утияму (№196 ATP).
 
Форли. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 6) – Ясутака Утияма (Япония) – 6:2, 6:7(11), 6:4
 
В следующем круг Марченко сразится против Александера Ричарда (№274 ATP) или Гастау Элиаша (№206 ATP).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности