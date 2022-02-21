Марченко стартовал с победы на челленджере в Форли

Украинский теннисист Илья Марченко (№222 ATP) стартовал с победы на челленджере в Италии.
В матче первого круга украинец, получивший шестой номер посева, в трех непростых сетах одолел японца Ясутаку Утияму (№196 ATP).
Форли. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 6) – Ясутака Утияма (Япония) – 6:2, 6:7(11), 6:4
В следующем круг Марченко сразится против Александера Ричарда (№274 ATP) или Гастау Элиаша (№206 ATP).
Источник — Sport.ua
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