ХАВИ: «Педри – самый талантливый игрок мира»

Главный тренер «Барселоны» Хави впечатлен игрой молодого полузащитника команды Педри:

«Педри играет краеугольную роль в игре команды — во время атак соперника он может отобрать мяч и долгое время держать его под контролем, давая отдохнуть нашим футболистам. В матче с «Валенсией» это было особенно заметно.

Педри — отличный футболист, самый талантливый игрок мира на данный момент. У него отлично поставленный удар, что мы сумели увидеть в этом матче. Он молод и несколько стеснителен, но у него есть все данный стать лучшим».