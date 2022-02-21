ХАВИ: «Педри – самый талантливый игрок мира»

Наставник «Барселоны» похвалил своего подопечного

  • 21.02.2022 18:18
  • 702 просмотра
  • 3 комментария
ХАВИ: «Педри – самый талантливый игрок мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави впечатлен игрой молодого полузащитника команды Педри:

«Педри играет краеугольную роль в игре команды — во время атак соперника он может отобрать мяч и долгое время держать его под контролем, давая отдохнуть нашим футболистам. В матче с «Валенсией» это было особенно заметно. 

Педри — отличный футболист, самый талантливый игрок мира на данный момент. У него отлично поставленный удар, что мы сумели увидеть в этом матче. Он молод и несколько стеснителен, но у него есть все данный стать лучшим».

Источник — El Mundo Deportivo

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83, 21.02.2022 18:34 (изменен)
    +4
    ....а Фаті,якого піарили,аж дрантя сталось???
    Ссылка
    online
    Cruijff, 21.02.2022 18:54
    +1
    hanter83, 21.02.2022 18:34
    ....а Фаті,якого піарили,аж дрантя сталось???
    Ломається
    Ссылка
    online
    Cartman, 21.02.2022 19:49
    0
    hanter83, 21.02.2022 18:34
    ....а Фаті,якого піарили,аж дрантя сталось???
    Слишком рано дают большие нагрузки Фати не выдержал и теперь будет пол карьеры лечится . Педри загоняют будет тоже ломается
    Ссылка
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