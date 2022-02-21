ФОТО. Шахтер готовится к матчу с Металлистом 1925

После возвращения из Турции со сборов и одного выходного «Шахтер» начал тренировки в Святошино.

В понедельник, 21 февраля, работа началась с продолжительного теоретического занятия, длившегося 40 минут. После этого команда отправилась на поле и тренировалась там порядка полутора часов. В программу сессии вошли разминочная часть, упражнения на держание мяча и двусторонка на половину поля.

Команда Роберто Де Дзерби начала целенаправленную подготовку к возобновлению чемпионата Украины – уже в эту субботу, 26 февраля, «оранжево-черным» предстоит выезд в Харьков и матч 19-го тура с «Металлистом 1925».