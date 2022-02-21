Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: Игры — это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о тренировочном процессе команды на текущем тренировочном сборе в Турции.

«На этом сборе спаррингов будет меньше, чем на предыдущем. Игры — это хорошо, но нужно и иногда и тренироваться. После прошлого сбора футболисты отдохнули три дня и приступили к новой тяжелой работе», — сказал Калитвинцев.