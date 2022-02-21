Сошли с дистанции. Ливерпуль выбыл из гонки за Мбаппе

Английский «Ливерпуль» больше не претендует на подписание 23-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Таким образом, окончательно расчищен путь для мадридского «Реала», который намерен подписать футболиста будущим летом в качестве свободного агента.
Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 33 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.
Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.
В активе Мбаппе 53 матча за сборную Франции, где он забил 24 мяча.
Источник — Sport.es
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