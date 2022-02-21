Трехмесячный отпуск. Неймар признался, чем его может соблазнить MLS

Форвард ПСЖ может продолжить карьеру в одном из американских клубов

  • 21.02.2022 16:17
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Трехмесячный отпуск. Неймар признался, чем его может соблазнить MLS
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел бы однажды сыграть в MLS. Футболист хотел бы «получать трехмесячный отпуск» каждый сезон.

В 2021 году сезон MLS длился с апреля по декабрь.

Неймар защищает цвета ПСЖ с лета 2017 года после перехода из «Барселоны» за €222 миллиона. В текущем сезоне Неймар провел за парижскую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.

Источник — Goal.com

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