Трехмесячный отпуск. Неймар признался, чем его может соблазнить MLS

30-летний бразильский нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел бы однажды сыграть в MLS. Футболист хотел бы «получать трехмесячный отпуск» каждый сезон.

В 2021 году сезон MLS длился с апреля по декабрь.

Неймар защищает цвета ПСЖ с лета 2017 года после перехода из «Барселоны» за €222 миллиона. В текущем сезоне Неймар провел за парижскую команду 16 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.