Ливерпуль всерьез нацелился на конкурента Ярмоленко

«Красные» намерены подписать Джаррода Боуэна

  • 21.02.2022 15:24
  • 851 просмотр
  • 1 комментарий
Ливерпуль всерьез нацелился на конкурента Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» всерьез заинтересован в подписании 25-летнего правого вингера «Вест Хэма» Джаррода Боуэна.

В зимнее трансферное окно «красные» подписали колумбийскую звезду Луиса Диаса, также в их составе есть Садио Мане и Мохамед Салах. Но «Ливерпуль» все равно продолжает искать варианты для усиления состава.

Боуэн защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из «Халла» в конце января 2020 года за €21,3 миллиона. В текущем сезоне Джаррод провел за «молотобойцев» 36 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Боуэна составляет €35 миллионов.

На позиции Боуэна в составе «Вест Хэма» также выступает 32-летний украинец Андрей Ярмоленко, чей контракт с лондонским клубом истекает будущим летом.

Источник — Give me Sport

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    u6464u, 21.02.2022 15:59
    0
    какой он конкурент, ну о чём вы, он одноклубник,конкуренты другие клубы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности