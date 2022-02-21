Ливерпуль всерьез нацелился на конкурента Ярмоленко

Английский «Ливерпуль» всерьез заинтересован в подписании 25-летнего правого вингера «Вест Хэма» Джаррода Боуэна.

В зимнее трансферное окно «красные» подписали колумбийскую звезду Луиса Диаса, также в их составе есть Садио Мане и Мохамед Салах. Но «Ливерпуль» все равно продолжает искать варианты для усиления состава.

Боуэн защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из «Халла» в конце января 2020 года за €21,3 миллиона. В текущем сезоне Джаррод провел за «молотобойцев» 36 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Боуэна составляет €35 миллионов.

На позиции Боуэна в составе «Вест Хэма» также выступает 32-летний украинец Андрей Ярмоленко, чей контракт с лондонским клубом истекает будущим летом.