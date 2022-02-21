400 миллионов! У Роналду новый рекорд по количеству подписчиков в Instagram

37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду покорил новую отметку по количеству подписчиков в Instagram.

На Роналду подписались более 400 миллионов аккаунтов (404 миллиона по состоянию на 21 февраля 2022 года).

«Всем привет. 400 миллионов… Вау! Какое число. Это фантастика. Какой момент для меня… Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца. Продолжайте в том же духе», — сказал Роналду в свежем ролике.

Стоит отметить, что у 36-летнего аргентинского бомбардира ПСЖ Лионеля Месси 308 миллионов подписчиков в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи.