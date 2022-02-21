Юрий ДМИТРУЛИН: «Верю в тренерский талант Петракова»

Бывший футболист сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от выступлений украинской национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Для начала нужно выиграть у Шотландии, чтобы пробиться в финал плей-офф. Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфетку. К тому же потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о предстоящих сражениях», — считает Дмитрулин.

Матч Шотландия — Украина состоится 24 марта. Победитель сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.