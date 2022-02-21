Юрий ДМИТРУЛИН: «Верю в тренерский талант Петракова»

Специалист считает, что наставник сборной Украины способен сделать конфетку из ничего

  • 21.02.2022 14:58
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Юрий ДМИТРУЛИН: «Верю в тренерский талант Петракова»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от выступлений украинской национальной команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Для начала нужно выиграть у Шотландии, чтобы пробиться в финал плей-офф. Я верю в тренерский талант Александра Петракова. Это квалифицированный наставник, который из ничего может сделать конфетку. К тому же потенциал нашей сборной дает повод с оптимизмом говорить о  предстоящих сражениях», — считает Дмитрулин.

Матч Шотландия — Украина состоится 24 марта. Победитель сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.

Источник — zbirna.com

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