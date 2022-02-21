Николай ШАПАРЕНКО: «Заканчиваем сбор и возвращаемся домой»

23-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко подвел итоги зимних учебно-тренировочных сборов киевской команды.
«Заканчиваем третий сбор и возвращаемся домой», — написал Шапаренко, комментируя свежее фото.
В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Источник — Instagram
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