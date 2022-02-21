Николай ШАПАРЕНКО: «Заканчиваем сбор и возвращаемся домой»

Украинский полузащитник «Динамо» готов ко второй части сезона

  • 21.02.2022 14:07
  • 572 просмотра
  • 3 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Заканчиваем сбор и возвращаемся домой»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

23-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко подвел итоги зимних учебно-тренировочных сборов киевской команды.

«Заканчиваем третий сбор и возвращаемся домой», — написал Шапаренко, комментируя свежее фото.

В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    LFC, 21.02.2022 14:55
    +2
    Face Control, 21.02.2022 14:35
    Вот и молодцы, ваше законное второе место в УПЛ ждёт вас.
    А вы ваще бронзовый чемпион как истинный кочующий табор Металлист же чемпион
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    Argentum, 21.02.2022 14:34
    0
    Это уже играющий тренер?
    Только и слышно было Коля, адин!
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    online
    Face Control, 21.02.2022 14:35
    -3
    Вот и молодцы, ваше законное второе место в УПЛ ждёт вас.
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