Рейтинг ATP. Падение Марченко, новый рекорд Сачко, Алькарас уже в топ-20

В первой десятке без изменений

  • 21.02.2022 13:02
  • 222 просмотра
  • 0 комментариев
Рейтинг ATP. Падение Марченко, новый рекорд Сачко, Алькарас уже в топ-20
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Мужчины на прошлой неделе провели сразу четыре турнира ATP. Карлос Алькарас выиграл соревнования в Рио и в 18-летнем возрасте дебютировал в топ-20. Кэмерон Норри стал взял титул в Делрей-Бич, повторив личный рекорд – 12-е место.
 
В Марселе победил Андрей Рублев, он укрепился на седьмой позиции. В Дохе победу праздновал Роберто Баутиста-Агут, испанец вернулся в топ-15.
 
В первой десятке изменений не произошло, но уже по на следующей неделе может смениться лидер рейтинга ATP.

Из любопытного можно отметить, что Роджер Федерер поднялся на одну строчку и теперь занимает 29-ю позицию.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял много очков и опустился в третью сотню. Виталий Сачко продолжает прогрессировать и снова обновил личное достижение, рейтинг Сергея Стаховского продолжает падать.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке в топ-8 вошли Баутиста-Агут и Диего Шварцман, который играл в финале соревнований в Рио. Гаэль Монфис потерял две строчки и теперь девятый. Замыкает десятку Алькарас.

Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности