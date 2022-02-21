Рейтинг ATP. Падение Марченко, новый рекорд Сачко, Алькарас уже в топ-20

Мужчины на прошлой неделе провели сразу четыре турнира ATP. Карлос Алькарас выиграл соревнования в Рио и в 18-летнем возрасте дебютировал в топ-20. Кэмерон Норри стал взял титул в Делрей-Бич, повторив личный рекорд – 12-е место.



В Марселе победил Андрей Рублев, он укрепился на седьмой позиции. В Дохе победу праздновал Роберто Баутиста-Агут, испанец вернулся в топ-15.



В первой десятке изменений не произошло, но уже по на следующей неделе может смениться лидер рейтинга ATP.

Из любопытного можно отметить, что Роджер Федерер поднялся на одну строчку и теперь занимает 29-ю позицию.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял много очков и опустился в третью сотню. Виталий Сачко продолжает прогрессировать и снова обновил личное достижение, рейтинг Сергея Стаховского продолжает падать.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке в топ-8 вошли Баутиста-Агут и Диего Шварцман, который играл в финале соревнований в Рио. Гаэль Монфис потерял две строчки и теперь девятый. Замыкает десятку Алькарас.

Чемпионская гонка ATP