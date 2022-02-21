Юрий ГУРА: «Наши легионеры спрашивали про войну в Украине»

Наставник «Александрии» – о напряженной ситуации в стране

  • 21.02.2022 12:50
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Юрий ГУРА: «Наши легионеры спрашивали про войну в Украине»
© ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о ситуации с легионерами команды на фоне слухов о вторжении России в Украину.

«Каких-то особых волнений не было. Ведь 16 февраля вроде как анонсировалось нападение на Украину, и в этот же день был праздник – День единства. Каспарс и Клаудио спрашивали по поводу ситуации в нашей стране, но мы им сказали: «Не переживайте, все будет хорошо». Спинелли уже в Александрии, а Дубра должен прибыть в понедельник».

«Александрия» возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК «Львов». Поединок запланирован на 26 февраля.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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