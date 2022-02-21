В четверг, 24 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Арсенал» примет «Вулверхэмптон». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Рассудит встречу Мартин Аткинсон.

«Арсенал»

«Канониры» продолжают борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас команда из столицы Англии имеет в своем активе 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице с отставанием в четыре пункта от четвертого «Манчестер Юнайтед». При этом, у «Арсенала» есть три игры в запасе, поэтому по потерянным очка подопечные Микеля Артеты идут четвертыми. Главная задача команды – финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Из Кубков «красные» уже вылетели и теперь могут сосредоточиться исключительно на чемпионате, где их ждет сложный график. В Кубке Англии «канониры» сенсационно уступили «Ноттингем Форест», а в Кубке английской лиги лондонцы проиграли по сумме двух встреч «Ливерпулю».

Безусловно, «Арсенал» будет считаться фаворитом этого противостояния и любой результат, кроме победного, будет считаться провалом. Две последние игры команда Артеты выиграла и хочет продлить победную серию до трех матчей.

«Вулверхэмптон»

Подопечные Бруну Лаже сейчас также пребывают в отличной форме. В двух последних матчах они добыли победы над «Лестером» и «Тоттенхэмом», а до этого уступили «Арсеналу». В итоге «волки» имеют в своем активе 40 очков и идут седьмыми. Они на шесть пунктов отстают от четверки сильнейших, однако все еще претендуют на место в зоне Лиги чемпионов, поскольку имеют две игры в запасе.

«Вулверхэмптон» также продолжает борьбу лишь в чемпионате. Команда уже давно вылетела из Кубка английской лиги, проиграв «Тоттенхэму», а также уступила «Норвичу» в Кубке Англии. Таким образом, все силы команды брошены на АПЛ. «Бродяги» пропустили лишь 18 мячей (меньше только у «Манчестер Сити») и с такой обороной могут претендовать на самые высокие места.

История встреч

Соперники встречались между собой 10 февраля. Тогда минимальную победу праздновал «Арсенал» благодаря голу Габриэля.

Всего же команды провели между собой 119 матчей. Преимущество на стороне «Арсенала, который выиграл 59 матчей. В активе «Вулверхэмптона» 32 победы. Также оппоненты 28 раз сыграли вничью.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл, Соареш, Уайт, Габриэль, Тирни, Партей, Джака, Сака, Эдегор, Смит-Роу, Ляказетт.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коуди, Килман, Сесс, Семеду, Дендонкер, Нури, Невеш, Моутинью, Хименес, Поденсе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.65 по линии Parimatch.

24 февраля, четверг