Атлетико хочет сохранить Суареса. На него претендуют клубы США и Бразилии

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес вскоре может сменить клуб.
Летом у игрока истекает контракт с «матрасниками».
Источники утверждают, что «Атлетико» готов предложить новый контракт с Суаресом.
Также в услугах 35-летнего уругвайского игрока заинтересованы клубы из МЛС и Бразилии.
Cуарес играет за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за 7 млн евро.
В текущем сезоне уругваец отметился 11 голами и 3 результативными передачами в 33 поединках во всех турнирах. Его соглашение с испанцами истекает в конце сезона.
Источник — Twitter
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