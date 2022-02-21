Атлетико хочет сохранить Суареса. На него претендуют клубы США и Бразилии

Контракт уругвайца с клубом истекает

  • 21.02.2022 11:36
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Атлетико хочет сохранить Суареса. На него претендуют клубы США и Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес вскоре может сменить клуб.

Летом у игрока истекает контракт с «матрасниками». 

Источники утверждают, что «Атлетико» готов предложить новый контракт с Суаресом.

Также в услугах 35-летнего уругвайского игрока заинтересованы клубы из МЛС и Бразилии.

Cуарес играет за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за 7 млн евро.

В текущем сезоне уругваец отметился 11 голами и 3 результативными передачами в 33 поединках во всех турнирах. Его соглашение с испанцами истекает в конце сезона.

Источник — Twitter

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