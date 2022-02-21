ВИДЕО. У Малиновского украли гол, МЮ обыграл Лидс, ставим на Наполи

1. Гасперини назвал «сумасшедшим» арбитра, отменившего гол Малиновского

2. Обамеянг сделал дубль по Барселоне

3. Юнайтед вырвал победу в матче против Лидс

4. Голевое безумие в Бундеслиге

5. Прогноз матча Кальяри - Наполи

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.