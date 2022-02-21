На сборе в Турции Краматорск сыграет с Альянсом и Подольем

«Краматорск» запланировал пять контрольных поединков, два – с представителями Украины – «Альянсом» и «Подольем».

22 февраля «Краматорск» проведет спарринг с второлиговым «Ярудом». В этот же день «горожане» подпишут вратаря Кирилла Самойленко, минувшей осенью выступавшего за «Днепр» (Черкассы). Он привлекался и в юношескую сборную Украины.

Этот футболист станет уже пятым зимним новичком «Краматорска». Ранее были подписаны контракты с Сергеем Швецом, Mаксимом Гавриленко из «Полесья», Артемом Цурупиным из «Олимпика» и Mаксимом Бабийчуком («Верес»).

В последнем спарринге «Краматорск» взял верх над юниорами «Mеталлиста 1925» (3:0).