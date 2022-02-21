Роман ГРИГОРЧУК: «Придет время, когда Ковальчук будет в нашей системе»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, возможно ли сотрудничество Кирилла Ковальчука с одесским клубом.
– Есть желание подтянуть Кирилла Ковальчука к тренерской деятельности?
– Кирилл - талантливый человек, культурный. За что он не возьмется - будет успешным. Хочется, чтобы таких людей в системе «Черноморца» было как можно больше. Придет время, когда Кирилл будет в нашей системе, - сказал Григорчук.
Напомним, Кирилл Ковальчук выступал за «моряков» с 2011 по 2014 год. В 2019 году он завершил карьеру.
Источник — BurBuzz
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